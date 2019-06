Participação

Cecília Vieira de Marcos

Faleceu

(Legião de Maria)

Sua filha, Maria do Rosário Marcos Mendes de Jesus e demais família, participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento desta sua saudosa, mãe, tia, prima, comadre, vizinha, amiga e parente, residente que foi à Estrada da Quebrada n°. 94 C, freguesia dos Canhas, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza hoje Terça-feira, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. João D`Almada, pelas 15:00 horas, para Capela Mortuária de Nossa Senhora da Piedade – Canhas, a partir das 16:00 horas, prosseguindo o seu funeral para a Igreja Paroquial da mesma, pelas 16:30 horas onde haverá missa de corpo presente, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não poder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada no próximo Domingo dia 23 de Junho, pelas 9:45 horas, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Piedade.

A todos um muito Obrigado!

Canhas, 18 de Junho de 2019