João Gonçalves Henriques

FALECEU

Sua esposa, Ana Maria Gouveia de Freitas, suas filhas, sogro, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio da Mãe de Deus na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 12h00, para a capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 13h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Os familiares, reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança.

Caniço, 08 de janeiro de 2020