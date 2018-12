PARTICIPAÇÕES

Januário Tomé Afonso Coelho

(Irmão do Santíssimo Sacramento)

(Funeral amanhã Sábado)

Faleceu

Seus Filhos, Elsa Rodrigues Coelho, esposo e filhos, José Duarte Rodrigues Coelho, Fátima Rubina Rodrigues Coelho, esposo e filha e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso, Pai, Sogro, avô, irmão, cunhado, tio, primo, padrinho, vizinho, amigo e parente, residente que foi à Estrada do Torreão nº.3 3º Edifício nº14 – Madalena do mar, freguesia da Madalena do Mar, concelho da Ponta do Sol e que o seu funeral se realiza amanhã Sábado, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10:30 horas, para a Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena, freguesia da Madalena do Mar, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o cemitério da dita freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não poder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

Também informa que a missa de 7º. Dia, será realizada no próximo Domingo, dia 16 de Dezembro, pelas 20:00 horas, na Igreja Paroquial de Santa Maria Madalena.

A Gerência e os Colaboradores da Gesba - Empresa de Gestão do Sector da Banana, Lda. Participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do Sr. Januário Tomé Afonso Coelho, seu funcionário e amigo, na qual apresentam à família enlutada as mais sentidas condolências.

A todos um muito Obrigado!

Madalena do Mar, 14 de Dezembro de 2018