Manuel de Jesus

“Arrais Ceguinho”

Faleceu

R.I.P.

Sua filha, genro, netas, bisnetas, bisneto e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi á Estrada Dom Manuel 1º - 187, concelho de Machico, e que o seu Funeral se realiza amanhã (Segunda-feira), pelas 09:30 horas, saindo da Capela da Morgue do Hospital dos Marmeleiros no Funchal, para a Igreja Paroquial do Piquinho (Caramanchão), Cidade de Machico, onde será celebrada as exéquias Solenes, pelas 11:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida Cidade.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Renovando agradecimentos a toda a equipa médica, enfermagem e assistentes operacionais de ação médica do III Piso Poente da Medicina Interna do Hospital dos Marmeleiros no Funchal pela forma carinhosa e dedicada como foi tratado o seu saudoso parente.

Avô Manuel

Arrais Manuel como muitos de chamavam

Grande homem que foste, lutador

Não há palavras para te caraterizar

Tinhas sempre uma palavra de conforto

Ajudaste sempre o próximo,

da forma que podias

Tinhas um coração do tamanho do mundo

Eras o meu, o nosso avozinho querido

Ficarão para sempre as boas memórias

Agora descansa junto da tua velhinha

Eternamente nos nossos corações.

Descansa em Paz

Machico, 15 de Março de 2020