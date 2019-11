PARTICIPAÇÕES

Álvaro Cláudio Gonçalves Faria

(Irmão da Confraria de Nossa Senhora da Graça)

Faleceu com 94 anos

Sua esposa Eugenia dos Santos Araújo e seus filhos Teresita Gonçalves dos Santos e esposo, Rosé Álvaro dos Santos Faria, esposa, filhos e netos, António Gonçalves dos Santos, esposa e filhos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, compadres, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador do sítio da Vargem, Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral se realiza hoje, terça-feira, saindo do Hospital do Monte pelas 13:45h para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 15:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7ºdia será na próxima sexta-feira às 18:00h na igreja paroquial de Nossa Senhora da Encarnação, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato o nosso muito obrigado e um bem-haja a todos.

A família também agradece à equipa médica, enfermagem e auxiliares de saúde do 3º andar do Hospital do Monte Nascente, aos bombeiros de Câmara de Lobos e ao Centro de Saúde de Câmara de Lobos, pela forma carinhosa como trataram este nosso querido parente, o nosso muito obrigado.

A Moto Acessórios 2000 de António Gonçalves Santos, participa o falecimento do seu pai, Álvaro Cláudio Gonçalves Faria, e informa que o funeral se realiza na terça-feira as 15:30h na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, em Estreito de Câmara de Lobos.

A confraria de Nossa Senhora da Graça agradece antecipadamente aos seus irmãos que se façam acompanhar de suas capas, de forma acompanharam este nosso irmão até a sua última morada.

Vargem, Estreito de Câmara de Lobos, 5 de Novembro de 2019