Zélia de Jesus Araújo Ferreira

FALECEU

Seus filhos, noras, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, natural e residente que foi no sítio da Nogueira, freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres e encomendação junto da sepultura pelas 12h00, no Cemitério Municipal da Camacha.

Finda as cerimónias, será inumado em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Informa ainda, que devido ao levantamento de restrição ao número de pessoas, estas cerimónias serão abertas a todos os interessados.

Sábado dia 13 de junho sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 19h00, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Camacha, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 8 de Junho de 2020