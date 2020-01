Domingos de Jesus Reis

Faleceu

Seu filho, José Manuel de Jesus Coelho e esposa Irene Coelho, seus netos, Elizabeth Kristine, José Ignacio e sua esposa Catarina, seu bisneto, Santiago e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do saudoso pai, sogro, avô, bisavô e parente natural de Santo António da Serra e residente em Edifício Santa Cruz Plaza, Santa Cruz

Mais participam que seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital dos Marmeleiros pelas 12:00 horas, para a capela do cemitério de Santa Cruz, onde ficará em câmara ardente e será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo cemitério.

No próximo sábado, pelas 18:30 horas, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, na igreja matriz de Santa Cruz.

A família agradece, a todas as pessoas que lhes têm manifestado pesar e antecipadamente a quem participar no funeral e na missa por sua intensão.

Agradecem ainda, aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais, do 3º andar nascente do Hospital dos Marmeleiros, os cuidados de saúde prestados com inigualável saber e dedicação, e ao Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz, o apoio prestado com carinho e a disponibilidade que sempre souberam ter e demonstrar para com o seu familiar. Muito Obrigado.

Santa Cruz, 21 de Janeiro de 2020