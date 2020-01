José Ferreira Borges

FALECEU

Sua esposa Filomena Maria Calaça Martins, sua filha Maria João Martins Borges, genro, netos Mateus e Tomás, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Rua da Morena 1.ª Travessa, freguesia de Santa Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14 horas, para a Igreja da Ribeira Seca - Machico, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério Municipal de Machico.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece ainda à Equipa de Profissionais de Saúde do Serviço de Medicina Interna 5.º piso do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados prestados ao seu familiar.

Machico, 21 de Janeiro de 2020