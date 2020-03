Isaura de Castro

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, José Fiel de Castro, Carlos Trindade de Castro sua esposa e filha, António Jesus de Castro, Maria Odete de Castro Costa suas filhas, genros e netos, Maria Irene Castro Fernandes, sua nora Maria Bela Figueira de Castro suas filhas, genros e netos, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, tia e parente, residente na freguesia de Imaculado Coração de Maria e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres, pelas 14:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angustias em São Martinho, prosseguindo o seu funeral inumação em Jazigo no referido cemitério.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar, ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

A família agradece Sr. Dr. Jorge Nóbrega Araújo e domiciliaras da Segurança Social do Bom Jesus, pela forma carinhosa e dedicada como trataram a nossa familiar.

Funchal, 21 de março de 2020