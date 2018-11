PARTICIPAÇÕES

Vasco Catanho da Silva

Faleceu

Maria Teresa, Mitas, Zé, Martim e Juliana, Maria do Carmo, Ricardo, Mariana, Francisca e Mafalda, Chinha, Luis e Margarida, João, Leonor e Inês participam que o seu marido, pai, sogro e avô, VASCO JOSÉ CATANHO DA SILVA, partiu para o Pai e que estaremos a celebrar uma eucaristia de ação de graças pela sua vida, no dia 28 de novembro, quarta-feira, pelas 13 horas na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

O funeral realizar-se-á de seguida pelas 13,30 horas.

No Domingo, dia 2 de dezembro, celebraremos a Missa de sétimo dia, na Igreja de São Pedro, pelas 16 horas.

O CDS Partido Popular cumpre o dever de participar o falecimento do Sr. Vasco José Catanho da Silva, fundador e dirigente deste partido, endereçando à sua família sentidas condolências e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13,30 horas no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho.

Funchal, 28 de Novembro de 2018