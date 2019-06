Manuel Gomes de Souza

Faleceu

Sua esposa, Isabel Niño de Gomes, suas filhas, Heidi Leonor Gomes Niño, Milena Isabel Gomes Niño e demais família participam a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso, esposo, pai, irmão, cunhado, tio, primo, vizinho, amigo, e parente, residente que foi à Estrada Regional 222 nº. 300, freguesia do Arco da Calheta e concelho da Calheta, e que seu funeral se realiza hoje Domingo, saindo da Capela Mortuária do Hospital dos Marmeleiros, pelas 14:00 horas, para o cemitério do Arco da Calheta, onde haverá uma pequena Palestra Bíblica em sua homenagem pelas 15:00 horas.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir ao seu funeral e a quem por algum motivo não puder comparecer, ou de que qualquer forma manifestarem o seu pesar nesta hora de sofrimento.

A família agradece a toda a Equipa Médica, Enfermagem, Auxiliares, Pessoal Administrativo, do Hospital dos Marmeleiros, em modo especial ao Dr. Ferdinando Pereira, por ter sido o melhor Médico, acima de tudo um amigo, a Sandra Ribeiro, a Dra. Fernanda e Auxiliares do Serviço da Rede, a Dra. Adita e Auxiliares do Serviço Domiciliar da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, ao Centro de Saúde do Arco da Calheta, aos Bombeiros Voluntarios da Calheta, a sua cuidadora Cecilia da Silva, pelo carinho, dedicação e profissionalismo, como cuidaram do seu familiar, bem como a todos os familiares e amigos, que apoiaram nesta difícil caminhada.

A todos, um muito Obrigada!

Arco da Calheta, 9 de Junho de 2019