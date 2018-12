António Delfino Policarpo de Freitas

FALECEU

Sua esposa, Virgínia de Freitas de Jesus, suas filhas, genros, netos, bisneto, sobrinhas os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sitio da Igreja freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 14h00, na Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório a partir das 11h30, após estas celebrações iniciar-se-á o cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Endereçam um especial agradecimento à equipa médica, aos enfermeiros e assistentes operacionais da Clínica Santa Luzia, pelo elevado grau de competência e carinho que sempre demonstraram durante a sua permanência naquela unidade.

“A todos, a nossa profunda gratidão.”

A família reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanhar neste momento de dor e esperança.

Sábado dia 15 de dezembro, sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada a missa em sufrágio da sua alma pelas 06h00, na Igreja Paroquial da Camacha, pelo que reiteram os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 09 de dezembro de 2018