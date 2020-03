Maria Catarina de França Brazão

FALECEU

R.I.P.

A família, cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa parente, residente que foi à Estrada Monumental, freguesia de São Martinho e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 12:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Funchal, 30 de Março de 2020