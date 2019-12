PARTICIPAÇÕES

António Fernandes de Freitas

FALECEU

Suas filhas, filhos, genros, noras, netos, bisnetos, sobrinhos, presentes e ausentes, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada Padre Casimiro Freitas Freitas Abreu, Ponta Delgada, e que o seu funeral se realiza hoje, Terça-feira, 10/12/2019, saindo do Hospital dos Marmeleiros pelas 14:00 horas para a igreja paroquial do Bom Jesus ponta Delgada, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 2º andar poente do Hospital dos Marmeleiros todo o carinho e dedicação com que trataram o seu familiar.

A Gerência e colaboradores da Estalagem do Mar, participam o falecimento do Sr. António Fernandes de Freitas (Ponta de Delgada), Pai das suas colaboradoras e colegas, Maria Lurdes Teixeira Freitas e Diana Rute Freitas Ferreira e que o seu funeral se realiza hoje pelas 16:00 horas, na igreja paroquial do Bom Jesus, Ponta Delgada.

Querido avô, trazemos dentro dos nossos corações o seu sorriso e muitas boas recordações.

A saudade será eterna e os bons momentos ficarão para sempre.

Foi um privilégio tê-lo como avô, obrigado.

Com muito amor e carinho dos seus netos e bisnetos que terão sempre muito orgulho no homem que foi para a família.

Gostamos muito de si Freitinhas

Ponta Delgada, 10 de Dezembro de 2019