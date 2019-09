Agostinho de Abreu Ramos

Faleceu

R.I.P.

Sua esposa, Encarnação Teles Pestana, seus filhos, Maria Lucinda Pestana Ramos, marido e filhos, Serafim Pestana Ramos, esposa e filhas, seu pai, António Pita Ramos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, tias, primos, afilhados, amigos, vizinhos e demais entes queridos, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso, marido, pai, sogro, avô, filho, irmão, cunhado, tio, sobrinho, primo, padrinho, amigo, vizinho e parente, com residência atual em, Ventersburg, República da África do Sul, informa-se que, esta quinta-feira 12 de Setembro, irá se realizar uma Missa, cerimónia de homenagem, ao falecido, na Igreja Paroquial de São Bento, Freguesia da Ribeira Brava pelas 12:00 horas.

A família reconhece e expressa a sua gratidão e compreensão a todas as pessoas que, com a sua oração e participação nesta celebração Eucarística, o acompanharem neste momento de dor e esperança.

Ribeira Brava, 12 de Setembro 2019