Ricardo Manuel Vitor Macedo Rodrigues

FALECEU

Seus pais, irmã, tios, primos, afilhados e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada da Cruz, Banda d´Além, Ribeira Brava, e que o seu funeral se realiza hoje, Sexta-feira, 17/01/2020, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:00 horas para a igreja paroquial de São Bento, Ribeira Brava, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para o cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 14:00 horas da Furna, passando pelo Pomar da Rocha, Apresentação, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

A família agradece a toda a equipa do Serviço de Urgência, Unidade de AVC e Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça, todo o apoio e dedicação com que trataram o seu familiar.

RICARDO

Foste embora demasiado cedo...

Sem tempo para um abraço, para uma despedida, nem sequer um adeus...

Foste embora e de repente levaste a esperança de sermos amigos para a vida toda.

Foste embora e deixaste tristeza, lágrimas e um vazio difícil de preencher.

Deixaste saudade, tanta saudade... de ti, do teu jeito de ser, da tua voz, do teu sorriso, da tua alegria.

Foi uma sorte os nossos caminhos se terem cruzado, e um privilégio ter-te na nossa vida, todas as lembranças dos momentos passados juntos jamais serão esquecidas.

Agora a tua ausência só nos faz sentir dor, mas acredito que depois das lágrimas, com o passar do tempo, aos poucos... a saudade irá trazer sorrisos de todas as boas recordações.

Foste embora demasiado cedo, mas estarás sempre nos nossos corações.

Vemo-nos no outro lado.

Serás a estrela mais brilhante do céu.

Miguel Rodrigues, José Maltez e Andreia Sousa e família

“Para seres grande, sê inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes”... Assim iluminaste e iluminas. Foste e és GRANDE Ricardo. Num sopro de vida envolveste em amor quem te rodeou... num sopro de vida nos ajudaste a todos a Ser.

Um abraço a ti, amiga e colega Hilda Macedo e a todos os familiares, do serviço Cirurgia Geral 1o Nascente/UCIC.

Que a luz sempre vos guie e ilumine.

Ribeira Brava, 17 de Janeiro de 2020