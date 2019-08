Ismael Roberto Silva Baldé

Faleceu

R.I.P.



Seus pais: Sori Baldé e Maria Fernanda da Silva, seus tios, tias, primos, primas, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso filho, sobrinho, primo, parente e amigo, residente que foi ao Ribeiro Real, freguesia de Câmara de Lobos e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para a Igreja Paroquial do Estreito de Câmara de Lobos (Nossa Senhora da Graça), onde será celebrada missa de corpo presente, pelas 15:00 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida freguesia.

Estreito de Câmara de Lobos, 3 de Agosto de 2019