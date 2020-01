Participação

Maria da Paz Aida Pereira Rodrigues

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, João Gilberto e Maria da Luz e sua Família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa, Mãe e parente, residente que foi na freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

A este será precedido pela missa de corpo presente pelas 13:00 horas na referida capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que marcarem a sua presença no funeral ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, informando que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (Terça-Feira), dia 28, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho no Funchal, agradecendo também desde já a todas as pessoas que se juntarem assistir a esta Eucaristia.

Renovando agradecimento ao Centro de Dia do Hospício da Princesa Dona Maria Amélia pela forma carinhosa e dedicada como acompanharam a nossa saudosa parente.

Funchal, 23 de Janeiro de 2020