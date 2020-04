José Francisco dos Santos

FALECEU

Sua esposa Fernanda dos Santos, seus filhos, noras, genro e netos, suas irmãs, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos, e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada José Avelino Pinto, Fajã das Galinhas, Estreito de Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 09/04/2020, pelas 13:00 horas, no cemitério do Estreito de Câmara de Lobos.

A família agradece todas as manifestações de pesar de todos os que a acompanham neste momento de dor e informa que, devido à situação actual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Estreito de Câmara de Lobos, 9 de Abril de 2020