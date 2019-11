PARTICIPAÇÕES

Paulo Jorge Veríssimo de Almeida

Faleceu

R.I.P.

Seu filho Alexandre Dionísio Almada Almeida, sua mãe e irmão; sua irmã Beatriz Almeida, marido e filhos; demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso pai, irmão, cunhado, tio, parente e amigo, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13.00 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12.30 horas na referida Capela.

A família e amigos agradecem antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar e amigo ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A FAMÍLIA VESPAS, vem com profunda tristeza e pesar, participar o falecimento do nosso AMIGO Sr. Paulo Jorge Veríssimo de Almeida, apresentado a todos os seus familiares e amigos as nossas mais sinceras condolências.

A gerência e colaboradores do Restaurante Casa de Pasto das Eiras participam o falecimento do seu saudoso amigo Sr. Paulo Jorge Veríssimo de Almeida, endereçando a toda a família e amigos as nossas mais sentidas condolências.

Descansa em Paz.

Funchal, 28 de Novembro de 2019