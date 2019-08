Senhorinha Gomes Pinto

José Anastácio Soares

A família participa que será celebrada missa de 4º aniversário da D. Senhorinha e de 7º aniversário do Sr. José Anastácio, no domingo, dia 04 de Agosto, pelas 09.00 horas, na igreja da Sé, agradecendo antecipadamente, a todas as pessoas que se dignarem assistir à eucaristia.

Com muita saudade dos seus filhos.

Funchal, 01 de Agosto de 2019