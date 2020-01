PARTICIPAÇÕES

Gregório Alberto Belo Relva

FALECEU

Seus irmãos Cristiano, Maria, José Júlio, Beatriz, Ricardo, João, Maria dos Anjos, Ana e Lígia, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso irmão, cunhado, tio e parente, residente que foi à Estrada Regional 101 Acesso Manuel da Quinta , freguesia de Água de Pena e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15 horas, para a Igreja Paroquial de Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

A família desde já agradece a todos os que se dignarem a associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial, a Todos os Profissionais de Saúde do Serviço de Medicina III poente do Hospital dos Marmeleiros e do Serviço de Cirurgia II poente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, no próximo domingo, dia 12/01/2020, pelas 08.30 horas, será celebrada a missa do 7.º dia, Igreja Paroquial de Água de Pena - Machico, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A Casa de Povo de Água de Pena- Machico, participa o falecimento do Sr. Gregório Alberto Belo Relva que integrou o Grupo de Danças e Cantares da Casa do Povo e era primo da Presidente da Direção da Casa do Povo e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 15 horas, para a Igreja Paroquial de Água de Pena, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério Municipal de Machico.

Água de Pena, 08 de janeiro de 2020