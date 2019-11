PARTICIPAÇÕES

Marcelino Abreu Santos Pestana

FALECEU

Sua esposa Maria Santos, seus filhos Liliana Abreu, marido e filhas; Marcelo Abreu; Erica Abreu; seus pais João dos Santos e Agostinha de Abreu, sua sogra, cunhados, sobrinhos, amigos, vizinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Estrada do Luzirão 102, Jardim da Serra, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 07/11/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:30 horas, para a igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do cemitério da freguesia.

Sairá uma camioneta pelas 13:30 horas junto à Padaria Fátima, passando pelo Marco, Corrida, Chote desce pelo Foro, para as pessoas que queiram acompanhar o funeral, regressando depois ao mesmo local.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, 09/11/2019, pelas 18:00 horas, na igreja paroquial de São Tiago, Corticeiras, Jardim da Serra, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

Há um vazio pelo ar que nunca mais será preenchido...

Existem muitas perguntas que nunca terão resposta e que as levas contigo para sempre!

Ainda acreditamos que possas surgir com aquela tua gargalhada e aquele olhar que bastava!

Teu ar de mauzão,teu coração mole que poucos conheciam e que tão pouco mostravas...

Vestias uma capa que te cobria de força e de vontade de aprender e viver mais, mas decidiste que a vida para ti chegava.

Que possamos um dia voltar a reencontrarmo-nos e possamos te encontrar em paz, na paz que queira estar.

Até já

O Bar Vitória participa o falecimento do Sr. Marcelino, filho do proprietário e que o seu funeral se realiza hoje pelas 15:00 horas, na igreja paroquial de Nossa Senhora da Graça, Estreito de Câmara de Lobos.

Estreito de Câmara de Lobos, 7 de Novembro de 2019