PARTICIPAÇÕES

Maria Lina dos Santos

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos, genros, nora e netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, prima e parente, residente que foi ao Sítio da Ribeira Funda, freguesia de São Jorge e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14:00 horas, para a Igreja Paroquial de São Jorge, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida freguesia.

A família mui reconhecidamente, agradece às pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua saudosa familiar e participa que será celebrada a Missa do 7º Dia, no próximo Sábado, dia 01, pelas 17:00 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge.

A família agradece aos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do Sector de Medicina Interna Chefiado pelo Sr. Dr. António Chaves, aos dos Serviços de Hemato-Oncologia e Otorrino, do 8º Andar-Nascente do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como à Direção e toda a equipa do Lar Vila Assunção (Palacete), pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada, como sempre trataram a sua ente querida.

Os amigos e ex-colegas da Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de São Jorge – Cardeal D. Teodósio de Gouveia apresentam as suas mais sentidas condolências à família da Sra D. Maria Lina dos Santos, mãe do seu amigo e colega professor Hélder Duarte dos Santos Andrade e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério Municipal da referida freguesia.

A equipa de saúde do serviço de ORL/HO/UN, participa o falecimento da Sra D. Maria Lina dos Santos, mãe da nossa colega Sra enf.ª Ana Luísa Andrade e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 15:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge, prosseguindo o seu funeral para o Cemitério da referida freguesia.

São Jorge, 27 de Janeiro de 2020