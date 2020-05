Maria das Mercês Caldeira de Sousa

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado do caminho

Suas filhas, netos, bisnetos, auxiliar do domicílio e demais família, cumprem o doloroso dever de participar, a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, avó, bisavó e parente, residente que foi no Caminho do Lombinho nº 2, Freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuário do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12:00 horas, para o Cemitério de Santo António – Funchal.

Mais participam, que, às 13:00 horas, na Capela do referido Cemitério será celebrada a última encomendação e despedida.

Agradecem, reconhecidamente, a todas as pessoas que participaram no cortejo fúnebre, desde o hospital até à entrada do Cemitério e comunicam que, tendo em conta a situação atual e as recomendações do Governo Regional e das Autoridade de Saúde, o funeral será restrito à família.

Agradecem, ainda, todas as expressões de pesar e carinho enviadas aos familiares.

Participam que será celebrada missa do 7º dia, em sufrágio da sua alma, na próxima Terça - Feira, dia 26, às 19,00 horas, na Igreja Paroquial de Santo António, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Funchal, 21 de Maio de 2020