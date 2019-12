João Pereira da Silva

A família participa que será celebrada missa em sufrágio da sua alma amanhã (Segunda-feira), pelas 06.00 horas, na Igreja Paroquial do Livramento, freguesia do Imaculado Coração de Maria, no Funchal, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistirem a este piedoso acto.

Funchal, 22 de Dezembro de 2019