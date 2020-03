José Noél Rodrigues Serrão

FALECEU

R.I.P.

A família cumpre o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso familiar e que o seu funeral se realiza hoje, sendo celebrada missa de corpo presente pelas 14:30 horas, na Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho, prosseguindo o seu funeral, pelas 15:00 horas, para cremação no mesmo.

A família, mui reconhecidamente, agradece aos médicos, em especial ao Sr. Dr. Fernando Jacinto, enfermeiros e assistentes operacionais do 8º andar, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional como sempre trataram o nosso saudoso familiar.

Funchal, 04 de Março de 2020