PARTICIPAÇÕES

Eng.º Jorge Fernando Macedo e Sousa

FALECEU

R.I.P.

Fernanda de Macedo e Sousa e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido e parente e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:00 horas, saindo da capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho para cremação no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente, pelas 12:30 horas, na referida capela.

“A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral do seu saudoso familiar, ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

A Administração e os demais colaboradores da firma Prebel – Sociedade Técnica de Prefabricação e Construção, S.A., cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do sócio fundador da sociedade, o Sr.º Eng.º Jorge Fernando Macedo e Sousa, e apresenta à sua esposa Dª Fernanda de Macedo e Sousa e demais família as sentidas condolências.”

Funchal, 20 de Fevereiro de 2020