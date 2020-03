Manuel António Rodrigues Florença

Faleceu

Sua esposa Felisbela Maria Vieira Rodrigues, sogro, sogra, cunhados, sobrinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso parente, que foi residente ao Bairro da Quinta Falcão nº52, freguesia de Santo António e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 14.30 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.00 horas na referida capela.

A família agradece à equipa dos Cuidados Intensivos pela forma carinhosa como trataram o seu ente querido. Um agradecimento especial à SrªDrª Marilia do C.S.S.Roque por todo o apoio prestado e a toda equipa do mesmo. O nosso muito obrigado.

Funchal, 12 de Março de 2020