José de Sousa

Faleceu

O Lar de Idosos do Porto da Cruz, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso utente, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 12.30 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 14 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério da freguesia de Santo António da Serra.

Santo António da Serra, 18 de Dezembro de 2018