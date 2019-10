PARTICIPAÇÕES

José Luís Silva Barros

(Antigo motorista da Rodoeste)

FALECEU

Sua esposa Inês Bela Figueira Serrão Barros; seus filhos José Hélder Serrão Silva Barros, esposa e filha; Olípio Serrão Silva Barros; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento do seu saudoso parente, morador que foi à Travessa de São Bernardino, 18, Câmara de Lobos, e que o seu funeral se realiza hoje, Quinta-feira, 31/10/2019, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 14:30 horas para a capela do cemitério de Câmara de Lobos, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 16:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia na próxima Quarta-feira, 06/11/2019, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Sebastião, Câmara de Lobos, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

A Banda Municipal de Câmara de Lobos endereça os seus mais sinceros pêsames ao seu músico, José Hélder Silva Barros, e a toda a sua família, pelo falecimento de José Luís Silva Barros, seu pai. Relembramos com saudade o Sr. José Luís, nosso associado de longa data, e que sempre foi um amigo desta coletividade, tendo ao longo de mais de vinte anos colaborado connosco de forma voluntária.

Câmara de Lobos, 31 de Outubro de 2019