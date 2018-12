PARTICIPAÇÕES

Olinda Gomes da Conceição

(Irmã da Confraria do Santíssimo)

Faleceu

Suas filhas, Maria Gorete da Conceição Pestana Januário, marido, filho, nora e netos, Maria Lúcia Pestana Raposo e filhos, Manuel Gomes da Conceição Pestana e filhas, João Conceição Pestana, esposa e filhas, e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó e parente, residente que foi a Vereda do Vale de Cima, Ribeira Funda, freguesia de São Jorge e concelho de Santana, que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

A família, antecipadamente agradece a todas as pessoas que se dignaram a acompanhar o funeral da sua ente querida ou de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

A si avó, que nós amamos, a dor da sua perda é difícil de consolar, mas basta uma palavra para nos acalmar. Nós esperamos que todos os seus bons atos e ações pela nossa família lhe sejam recompensados lá no céu.

Descanse em paz.

Destes seus netos que a amam muito

Mais se informa que na próxima sexta-feira dia 21 de Dezembro, será celebrada missa do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma pelas 18:30 horas, na Igreja Paroquial de São Jorge

A gerência da Estação de Serviço de São Jorge, participa o falecimento da Sra. Olinda Gomes da Conceição, avó do socio gerente Agostinho Pestana e que o seu funeral realiza-se hoje, saindo da capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:00 horas para a Igreja Paroquial de São Jorge, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:30 horas, prosseguindo o cortejo fúnebre para o cemitério da localidade.

São Jorge, 19 de Dezembro de 2018