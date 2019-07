António Maurício Martins

FALECEU

Sua esposa, Matilde Quintal Gouveia Bonito, seus filhos, noras, genros, netos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, residente que foi ao sítio dos Moinhos na freguesia do Caniço, cujo funeral se realiza hoje, com a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, na capela do Novo Cemitério Municipal do Caniço, onde decorrerá o velório na capela secundária a partir das 13h30, após estas cerimónias, prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

Os familiares, reconhecem e expressam a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu apoio, solidariedade e pesar, agradecendo muito sinceramente, às pessoas que com a sua oração e participação, os acompanharem neste momento de dor e esperança. Renovam um especial agradecimento a toda equipa médica aos enfermeiros e assistentes operacionais do 2º piso nascente, serviço de Hepatobiliopancreático do Hospital Dr. Nélio Mendonça, que sempre demonstraram ao longo do seu internamento naquela unidade, muita eficiência e excelência profissional. A todos os intervenientes um bem haja.

Domingo dia 04 de agosto sendo o 7º dia da sua morte, será celebrada pelas 08h00, a missa em sufrágio da sua alma na Igreja Paroquial da Assomada, pelo que renovam os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

A Gerência e colaboradores da empresa Luis Miguel G. Martins - Estofador, participam o falecimento do Sr. António Maurício Martins, pai do sócio gerente desta empresa, cujo funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 15h00, após a qual prosseguira para inumação em jazigo no cemitério novo do Caniço.

Caniço, 31 de Julho de 2019