Maria Teago Fernandes de Sousa

Eu não estou longe, apenas estou no outro lado

do caminho

Seus filhos, Graça Maria Fernandes de Sousa Freitas marido filhos e netos, José Jorge Fernandes de Sousa mulher filho e neto, Marino Fernandes de Sousa mulher e filho, Énia Fernandes de Sousa Faria marido e filha, Paula Fernandes de Sousa, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi na Travessa Eira do Lombo nº 6, Monte, e que o seu funeral se realiza hoje, com missa de corpo presente pelas 14,30 horas na Capela do Cemitério do Monte, prosseguindo o cortejo fúnebre para o mesmo.

A família participa que será celebrada missa de 7º dia, em sufrágio da sua alma, no próximo Sábado dia 22-06-2019, pelas 18,00 horas, na Igreja Paroquial do Monte, agradecendo antecipadamente a todos quantos se dignarem assistir a este piedoso ato.

Agradecem também, reconhecidamente, a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Endereçam ainda um reconhecido agradecimento ao serviço ambulante e de urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça e a toda a equipa de médicos, enfermeiros e assistentes operacionais do 3º andar lado nascente do Hospital dos Marmeleiros pela forma carinhosa e dedicada como cuidaram da sua familiar durante o seu internamento.

Funchal, 18 de Junho de 2019