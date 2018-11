PARTICIPAÇÕES

Juliana Henriques de Jesus

Faleceu

Seu marido João Gabriel Rodrigues; seus filhos Dalila Rodrigues, marido e filhos; Sara Rodrigues; Ricardo Rodrigues; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos e demais família cumprem o doloroso dever de participar o falecimento da sua saudosa parente, moradora que foi à Rua dos Piornais, Bloco 10, 3B, São Martinho, Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 09:30 horas para a capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 13:00 horas, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que acompanharem o funeral.

Mais informa que será celebrada missa de 7º dia no próximo Sábado, dia 01/12/2018, pelas 19:00 horas, na igreja paroquial de São Martinho, Funchal, agradecendo a todas as pessoas que participarem nesta eucaristia.

O Restaurante Mel e Canela participa o falecimento da proprietária, Sra. Juliana Henriques de Jesus, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas, na capela do cemitério de Nossa Senhora das Angústias, São Martinho, prosseguindo o funeral para jazigo do mesmo.

A empresa Paixão & Mesquita Lda. participa o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia dos proprietários, Francisco Rodrigues Paixão, Eusébio Rodrigues Paixão e Aníbal Rodrigues Paixão, e endereça as mais sentidas condolências à família.

A empresa Paixão & Filhos, Lda. participa o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia dos sócios Francisco Rodrigues Paixão, esposa Maria Irene Ferreira Paixão e filhos Nuno Paixão e Sara Paixão, e endereça as mais sentidas condolências à família.

A empresa Agradável Partilha, Lda. participa o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia dos sócios Francisco Rodrigues Paixão, Aníbal Rodrigues Paixão, Eusébio Rodrigues Paixão e José Rodrigues Paixão, e endereça as mais sentidas condolências à família.

Os proprietários da empresa Miradouro, Explorações de Restaurantes, Lda., Francisco Rodrigues Paixão, José Agostinho Ferreira, José Alberto Ferreira e Felisberto Gonçalves Lopes participam o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia do sócio Francisco Rodrigues Paixão, e endereça as mais sentidas condolências à família.

O Restaurante Praia dos Reis Magos participa o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia dos sócios Eusébio Rodrigues Paixão e José Manuel Fernandes Gonçalves e endereça as mais sentidas condolências à família.

A Empresa Paixão e Freitas Lda participa o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia das sócias Carina José Leça da Paixão e Débora Filipa Leça da Paixão e endereça as mais sentidas condolências à família.

Os Restaurantes Vila Vicente e Vila Baleia pertencentes à empresa SM Comércio, Artesanato e Restauração Limitada participa o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus, tia dos proprietários Maria Paixão Aguiar, esposo Severino Aguiar e filhos Bruno Aguiar e Tânia Caroto, e endereça as mais sentidas condolências à família.

A empresa Contasólidas – Contabilidade e Fiscalidade, Lda., Rita Fernandes e suas colaboradoras, participam o falecimento da Sra. Juliana Henriques de Jesus e endereçam à família as suas mais sentidas condolências.

Funchal, 29 de Novembro de 2018