Maria Irene Gouveia

FALECEU

Seus filhos, nora, netos, bisnetos, seus irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento da sua saudosa e querida parente, residente que foi na freguesia de São Pedro - Funchal, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho, para inumação em jazigo no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 13h00, na referida Capela, onde decorrerá um pequeno velório a partir das 12h00.

A família expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial e reconhecido agradecimento à Diretora, ao médico assistente, aos enfermeiros e todo o pessoal auxiliar afeto ao Lar Jardim do Sol no Caniço, por todos em conjunto, demonstraram humanismo, simpatia e a excelência profissional como sempre trataram a Sra. Irene durante a sua estadia naquela instituição, permitindo proporcionar-lhe momentos de conforto e bem-estar.

Funchal, 24 de outubro de 2019