Participação

Maria Celina Gonçalves Ramos Delgado

Faleceu

Seus filhos, Ivo Alexandre Gonçalves Delgado, esposa e filhos; João Dércio Gonçalves Delgado; seu companheiro Francisco Elias de Freitas Gomes e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas das suas relações e amizades o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, companheira, cunhada, tia, prima, amiga e parente, residente que foi à Estrada Regional 225 Nº 98, freguesia do Arco da Calheta, concelho da Calheta e comunicam que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela Mortuária do Hospital Dr.º Nélio Mendonça pelas 12:15 horas, para o Cemitério do Arco da Calheta, onde haverá uma Palestra Bíblica em Sua homenagem pelas 13:30 horas, prosseguindo-se a inumação no mesmo.

A família agradece a todas as pessoas que se dignarem a acompanhar o funeral da sua ente querida ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar.

Arco da Calheta, 21 de Julho de 2019