MISSA DO 1.º ANIVERSÁRIO DE ETERNA SAUDADE

Maria Lourdes Ribeiro Gonçalves

A família da falecida, participa que será celebrada uma missa em sufrágio da sua alma, amanhã (Domingo), dia 30.06.2019, pelas 09.00 horas na Igreja Paroquial da Nazaré no Funchal, na passagem do 1º aniversário, da sua morte, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem assistir a este piedoso acto.

Lourdes

Faz hoje um ano que partiste querida irmã, deixaste um vazio na tua família e amigos. Não tem sido fácil para nós mas sabemos e entendemos o quanto foi o teu sofrimento, sabemos que estás no céu pela pessoa que foste por tudo quilo que mesmo doente fazias ajudando a família, amigos e sem-abrigo etc. Foste uma grande guerreira e lutadora, estamos orgulhosos de ti, quero que saibas que ficarás para sempre nas nossas vidas e corações. Sabemos também que estás a pedir por todos nós, um dia havemos de nos encontrar juntos com Jesus para cantarmos e louvarmos ao nosso Deus.

Não te dizemos Adeus mas sim um até sempre descansa em Paz.

Amamos-te muito.

Funchal, 29 de Junho de 2019