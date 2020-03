PARTICIPAÇÕES

Abel Teixeira da Encarnação

FALECEU

R.I.P.

Seus filhos: Miguel Aragão Encarnação, Sérgio Aragão Encarnação e Magda Aragão Encarnação, suas noras, netos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso pai, sogro, avó e parente, residente que foi às Casas Próximas, freguesia do Porto da Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de Exéquias Fúnebres, pelas 09:30 horas, no Crematório do Cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A família, mui reconhecidamente, agradece à equipa médica, de enfermagem e assistentes operacionais do Serviço de Neurocirurgia do 7º andar, do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, atenciosa e dedicada como sempre trataram o nosso saudoso familiar.

A família agradece a todas as pessoas as manifestações de pesar e carinho e informa que devido às normas e restrições em vigor, o funeral será restrito apenas à família.

Votos de profundo pesar por um cliente e amigo de longa data, que fez da nossa a sua casa. Partilhámos e experienciámos momentos, que serão por nós perpetuados.

Partiu e deixa muita saudade.

A família e colaboradores da Bilhares Carrinho comungam a vossa dor.

Funchal, 25 de Março de 2020