PARTICIPAÇÕES

André Filipe Fernandes Machado

“Rato”

Faleceu

R.I.P.

Seus pais, avós, irmãos, tios, tias, primos, demais família e amigos, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso filho, neto, irmão, sobrinho, primo, parente e amigo, residente que foi à freguesia de São Roque, concelho do Funchal, e que o seu funeral se realiza hoje, com celebração de exéquias fúnebres no Cemitério de Nossa Senhora das Angústias em São Martinho no Funchal, pelas 13:00 horas, prosseguindo o seu funeral para inumação no mesmo.

A família mui reconhecidamente agradece a todos os que lhes têm manifestado o seu pesar neste momento de dor, mais informa que devido a situação epidemiológica do novo Coronavírus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

A Padaria Sésamo participa o falecimento do seu colaborador André Machado e endereça a todos os seus familiares, sentidas condolências.

“Basta uma imagem, para nos dar coragem e continuar, basta uma palavra para soltar a raiva, nunca é fácil! Tu sabes eu tenho saudade, oh tantas saudades, de te ver sorrir, um dia, talvez amanhã em pezinhos de lã, nunca é fácil!”

Fica na memória a música que cantavas todos os dias e embalavas os nossos corações.

Um enorme beijo e abraço das tuas colegas/os de trabalho. Até Sempre Andrezinho!

A tua partida causa imensa tristeza a quem te é próximo, mas lembrar o teu sorriso genuíno e as alegrias vividas, faz com que continues eternamente entre nós.

Até já Afilhado.

Os teus amigos de São Roque.

Funchal, 4 de Junho de 2020