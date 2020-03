Abel José de Abreu

(Sub-Chefe da PSP-Aposentado)

(Irmão da Confraria do Sr. São Roque)

FALECEU

Sua esposa Fernanda Nunes de Sousa, suas filhas: Carla Patrícia Sousa Abreu e Rita Maria de Sousa Abreu Figueiredo, genro Paulo Figueiredo e netas Joana, Margarida e Catarina, irmãos, cunhados, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, irmão, cunhado, tio e parente, natural de São Roque do Faial-Santana e a residir ao Caminho dos Saltos, freguesia de Imaculado Coração de Maria, Concelho do Funchal.

Mais participam que o seu funeral se realiza hoje, quarta-feira, saindo da morgue do Hospital Dr. Nélio Mendonça pelas 13:45 horas, indo pelo Poiso, Ribeiro Frio, com destino ao Cemitério Municipal de São Roque do Faial, onde haverá Exéquias Fúnebres, pelas 15:00 horas, prosseguindo depois para inumação no mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor e informa que, o funeral será restrito à família, devido as limitações impostas pelo plano de Contingência do Novo Coronavírus-Covid-19.

Renova os agradecimentos às equipas médicas, enfermagem e pessoal auxiliar do Serviço medicina 3º piso-poente e Unidade de cuidados especiais, do Hospital dos Marmeleiros, à Cirurgia Cardiotorácica e cardiologia do Hospital Dr. Nélio Mendonça, bem como ao serviço de transporte do SESARAM, pela forma carinhosa, atenciosa e profissional, com que trataram o seu familiar.

A família pede que em vez do envio de flores, a todos que o desejarem, seja feito um donativo à Associação de Amigos de Cuidados Paliativos da RAM ( IBAN: PT 50 0033 0000 4543 9060 5320 5)

São Roque do Faial, 18 de Março de 2020