José João de Nóbrega Teixeira

FALECEU

Sua esposa, Maria de Jesus Fernandes Teixeira, seus filhos, nora, genro, netos, suas irmãs, cunhado, sobrinhos e os demais familiares presentes e ausentes, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso e querido parente, natural e residente que foi ao sítio da Achadinha na freguesia da Camacha, cujo o funeral se realiza hoje, saindo do Hospital Dr. João de Almada pelas 12h00, para a Capela do Cemitério Municipal da Camacha, onde decorrerá o velório até a celebração da missa de corpo presente pelas 15h00, após a qual prosseguirá em cortejo fúnebre para inumação em jazigo no mesmo.

A família, reconhece e expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar, e antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança. Endereça um especial agradecimento ao seu médico assistente Sr. Dr. Armando Morganho, pela sua excelência profissional e atenção, às equipas médicas, aos enfermeiros e assistentes operacionais do 2º piso nascente do Hospital Dr. João de Almada e Hospital dos Marmeleiros, pelo elevado grau de competência e carinho demonstrado durante a sua passagem naquelas unidades, e por fim, uma palavra de gratidão e obrigado a todo o pessoal afeto a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz.

Terça-feira dia 01 de outubro pelas 18h30, terá lugar na Igreja Matriz da Camacha, a missa por intenção do 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, reiterando os seus antecipados agradecimentos a todos aqueles que participarem nesta eucaristia.

Camacha, 25 de Setembro de 2019