João Alberto Gouveia Jardim

04/11/1964 - 05/12/2018

Faleceu

Sua esposa Goreti, suas filhas, genro, neto, sua mãe, irmãos, cunhados, sogra, tios, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento deste seu saudoso parente e amigo, morador á Vereda da Corrida, Freguesia da Ponta do Pargo, e que o seu funeral se realiza amanhã, Domingo, saindo da Capela mortuária do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 10.00 horas para a Igreja paroquial da Ponta do Pargo, onde será celebrada missa de corpo presente pelas 12.00 horas, prosseguindo depois o funeral para o cemitério da Freguesia.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral, ou que, de qualquer forma manifestaram o seu pesar.

Ponta do Pargo, 8 de Dezembro de 2018