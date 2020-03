Maria José de Jesus Nóbrega Fernandes

“Maria do Prego”

Faleceu

R.I.P.

Seus filhos, Ana Isabel Nóbrega Fernandes seu marido, filhas, genros e netas; Gabriel Filipe Nóbrega Fernandes sua esposa e filhos; seu irmão, irmã, cunhadas, sobrinhos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar às pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, bisavó, irmã, cunhada, tia e parente, residente que foi à freguesia da Camacha, concelho de Santa Cruz, e que o seu funeral se realiza hoje, pelas 13:30 horas, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo no Funchal, para inumação no mesmo

Será precedido missa de corpo presente, pelas 13:00 horas na referida Capela.

A família agradece antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem acompanhar o funeral da sua saudosa familiar ou que de qualquer forma manifestarem o seu pesar, participa que a missa do 7º dia será celebrada na próxima (quinta-feira), dia 06.03.2020, pelas 18:00 horas, na Igreja Paroquial das Eiras - Caniço, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a assistir a este piedoso ato.

Avó

Hoje me despeço com tristeza no coração e a certeza que para sempre sentiremos saudades suas. Em sua vida, só humildade de sua pessoa, reinou o amor de você, de você herdamos a alacridade.

E o quão valioso é viver com primor, tivemos o prazer de ter a avó, mãe, bisavó mais especial do Mundo, dona de um sorriso lindo e de um coração enorme. Amamos você.

Da sua família

Funchal, 3 de Março de 2020