José Figueira

FALECEU COM 81 ANOS

Sua esposa, Teresa Pestana dos Santos; seus filhos, Rosé Duarte Figueira dos Santos, esposa e filhos; Alcino Figueira; seus irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados, compadres, vizinhos e demais familiares presentes e ausentes, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento deste seu saudoso parente. Morador que foi ao Caminho da Escola do Garachico, Estreito de Câmara de Lobos, que o seu funeral de realiza hoje, segunda-feira, saindo do Hospital do Funchal pelas 13:30h para a igreja Paroquial de Nossa da Graça, Estreito de Câmara de Lobos, onde haverá missa de corpo presente pelas 14:30h, prosseguindo o cortejo fúnebre para a sua última morada.

A família endereça um agradecimento as pessoas que acompanharem o funeral deste seu parente e que a missa de 7ºdia será na anunciada na missa de corpo presente a se realizar na igreja Paroquial do Garachico, Estreito de Câmara de Lobos, agradecendo antecipadamente a quem assistir a este piedoso ato, o nosso muito obrigado e um bem-haja a todas as pessoas que comparecerem neste momento de dor destes familiares.



Garachico, 27 de Janeiro de 2020