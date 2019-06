Fernando Gomes Martins

Faleceu

Sua esposa Tereza de Jesus Martins Gomes, seus filhos, nora, genro, netos, bisnetos, irmãos, cunhados, sobrinhos e os demais familiares, com profundo pesar participam às pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi no sítio do Ribeiro Serrão, freguesia da Camacha, cujo funeral se realiza hoje pelas 13h30, saindo da Capela do Cemitério de Nossa Senhora da Piedade em São Gonçalo, para inumação no mesmo.

Será precedido da missa de corpo presente pelas 13h00, na referida Capela, onde decorrerá o velório a partir das 12h00.

A família reconhecidamente, expressa a sua gratidão a todos os que lhe têm manifestado o seu pesar e, antecipadamente, às pessoas que com a sua oração e participação, a acompanharem neste momento de dor e esperança.

Funchal, 21 de Junho 2019