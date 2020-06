João de Abreu Silva

Faleceu

A sua família, presente e ausente, cumpre o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade, o falecimento do seu saudoso parente, residente que foi ao Sitio da Terra Chã, freguesia de São Vicente, e que o seu funeral se realiza hoje pelas 13:00 horas no Cemitério de São Vicente, com celebração das exéquias fúnebres junto à sepultura.

Mais informamos que devido a situação epidemiológica do novo Coronavirus - Covid 19, respeitando as medidas de prevenção indicadas pela Direcção Geral de Saúde e pela Conferência Episcopal Portuguesa, o funeral será restrito à família.

A todos o nosso agradecimento pela compreensão.

Agradecimentos que são também extensivos nomeadamente, às Ajudantes Domiciliárias, e de uma forma muito especial à Dra. Cristina da Segurança Social de São Vicente, pela dedicação e profissionalismo que sempre demonstraram para com o seu querido parente.

Na próxima sexta-feira ( 12 - 06 ), pelas 9:30 horas na Igreja Paroquial de São Vicente (Vila), haverá missa de 7º dia pelo eterno descanso da sua alma, agradecendo antecipadamente a todas as pessoas que se dignarem a participar nesta Eucaristia.

São Vicente, 8 de Junho de 2020