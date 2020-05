João de Freitas Bettencourt

(Irmão da Confraria de Nossa Senhora de Guadalupe)

FALECEU

Sua esposa Rosa do Rosário Batista de Gouveia, filhos João Bettencourt, esposa e filha, Isabel Meneses, marido e filhos, Agostinho Bettencourt, esposa e filha, Sónia Bettencourt, esposo e filhos, sogro, irmãos, cunhados, sobrinhos, afilhados e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento do seu saudoso marido, pai, sogro, avô, genro, irmão, cunhado, tio, padrinho e parente, residente que foi ao Caminho do Poço Redondo- Referta, freguesia do Porto da Cruz e que o seu funeral se realiza hoje, no cemitério Municipal de Machico, onde será celebrada Exéquias Fúnebres, pelas 13 horas, prosseguindo o funeral para o mesmo.

A família agradece todas as manifestações de pesar, neste momento de dor. Agradece a Toda a Equipa de Profissionais de Saúde do 2º andar poente e S.O do Hospital Dr. Nélio Mendonça, agradece ainda de um modo especial ao Dr. Fernando Jasmim e Ricardo Rodrigues, por todos os cuidados, carinho e dedicação que tiveram com o seu querido parente.

Mais informa que, que no próximo sábado, dia 30/05/2020, será celebrada a missa do 7.º dia, pelas 18 horas, na Igreja Paroquial do Porto da Cruz, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato. Devido à situação atual e, de acordo com as recomendações do Governo Regional e das autoridades de saúde, o funeral será restrito à família.

Machico, 24 de Maio de 2020