Leonor Nunes Rodrigues

Faleceu

Seus filhos, genros, noras, netos, bisnetos e demais família, cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa parente, que foi residente à Avenida Colégio Militar Bloco 19 2ºesqº, paróquia da Nazaré, freguesia de São Martinho e que o seu funeral realiza-se hoje, pelas 15.00 horas saindo da capela do cemitério municipal de Santo António para jazigo no mesmo.

Será precedido de missa de corpo presente pelas 14.30 horas na referida capela.

Funchal, 28 de Novembro de 2018