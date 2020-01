PARTICIPAÇÕES

Egídia Constância Dias Rodrigues

FALECEU

Seus filhos Maria José Dias Rodrigues Olim, Gilberto Dias Rodrigues e Ana Catarina Dias Rodrigues, nora, genro, netos, irmão, cunhados, sobrinhos, amigos e demais família cumprem o doloroso dever de participar a todas as pessoas de suas relações e amizade o falecimento da sua saudosa mãe, sogra, avó, irmã, cunhada, tia, amiga e parente, residente que foi ao Caminho da Granja- Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15.30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério da referida freguesia.

A família, desde já, agradece a todos os que se dignarem associar a esta última homenagem. Agradece, ainda, de um modo especial a Toda a Equipa de Profissionais do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pela forma carinhosa, delicada e profissional como trataram a sua querida parente.

Mais informa que, no domingo, dia 26/01/2020, pelas 10.15 horas, será celebrada a missa do 7º dia, na Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Bom Caminho na Ribeira de Machico, freguesia de Santo António da Serra, agradecendo antecipadamente às pessoas que se dignarem assistir a este piedoso ato.

A Junta de Freguesia de Santo António da Serra- Machico, participa o falecimento da Sr.ª Egídia Constância Dias Rodrigues, mãe do Presidente desta Junta Sr. Gilberto Dias Rodrigues e que o seu funeral se realiza hoje, saindo da Capela do Hospital Dr. Nélio Mendonça, pelas 14 horas, para a Igreja Paroquial de Santo António da Serra, onde será celebrada a missa de corpo presente pelas 15.30 horas, prosseguindo o funeral para o Cemitério da referida freguesia.

Associação Desportiva e Cultural de Santo António da Serra, participa o falecimento da Sr.ª Egídia Constância Dias Rodrigues, mãe do Dirigente desta Associação, Sr. Gilberto Dias Rodrigues e endereça a toda a família as mais Sentidas Condolências.

Santo António da Serra, 17 de janeiro de 2020